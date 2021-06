Hærværk mod jødisk gravplads: Nu skal mistænkt for retten

En 28-årig mand er tiltalt for groft hærværk mod en jødisk gravplads i Aalborg i april. Han er også tiltalt for overtrædelser af racismeparagraffen

En jødisk gravplads i Aalborg blev den 4. april udsat for groft hærværk. Der var blevet hældt rød maling over muren, placeret dukker indsmurt i rød maling og lagt massevis af flyers underskrevet af den højreradikale organisation Nordfront.

Fredag begynder retssagen mod en 28-årig mand, som har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt 15. april. Det skriver TV2 Nord.

Racismeparagraffen

Ifølge Nordjyske er manden tiltalt for groft hærværk under skærpende omstændigheder, ligesom han er tiltalt for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf.

Anklagemyndigheden mener, at hærværket har karakter af racistisk propagandavirksomhed, og tiltalen for overtrædelse af straffelovens racismeparagraf betyder, at anklageren mener, at den 28-årige med forsæt har udbredt truende, hånende eller nedværdigende udtalelser med baggrund i tro.

Ifølge Retsplejeloven er det en skærpende omstændighed i racismeparagraffen, at der skulle være tale om propagandavirksomhed, skriver TV2 Nord.

Den 28-årige mand nægter sig skyldig i anklagerne.

Ifølge Nordjyske er strafferammen for groft hærværk op til seks års fængsel, mens der kan gives op til to års fængsel for overtrædelse af racismeparagraffen.

Ikke første gang

Hærværket fandt sted natten til den 4. april, og det vakte stor forargelse blandt politikere på Christiansborg, hvor blandt andre de Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, og justistsminister, Nick Hækkerup, udtalte sig om hændelsen.

Det er sket før, at en jødisk gravplads er blevet udsat for hærværk. I oktober sidste år blev to mænd fundet skyldige i racistisk hærværk mod jødiske gravsteder på en begravelsesplads i Randers i 2019.

De to mænd, der blev fundet skyldige i oktober sidste år, fik begge fængselsstraf. Den ene fik et års ubetinget fængsel, imens den anden fik ni måneders ubetinget fængsel. De havde blandt andet hældt maling på 84 gravsten og væltet seks gravsten.