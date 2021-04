Hærværk ved jødisk begravelsesplads i Aalborg

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Natten til søndag er der blevet begået hærværk mod en jødisk begravelsesplads i Aalborg, hvor der er blevet placeret to dukker. Der er hældt rød maling ud over dukkerne og på muren ind til gravstederne. Desuden er der spredt flyers.

'Fejring af blodbad'

Ved hjørnet af Skt. Jørgensgade og Hasserisgade, hvor hærværket er blevet begået, lå der i nat massevis af løbesedler, hvorpå der blandt andet stod, at pesach er 'endnu en jødisk fejring af blodbad.'

Jøder fejrer til og med i dag pesach, som er jødisk påske. Det er en ugelang fejring, hvor der blandt andet er særlige spiseregler.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Martin Harritsø Frederiksen

I bunden af løbesedlerne er der et link til hjemmesiden til Nordfront, der slår sig op på at være en 'nationalsocialistisk nyhedsside.'

Fra deres hjemmeside kan man melde sig ind i 'Den Nordiske Modstandsbevægelse', som slår sig op på at være en 'nationalsocialistisk kamporganisation.'

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver administrator på Nordfront.dk Mikkel Pedersen:

'Nordfront er en nationalsocialistisk nyhedsside som hverken begår hærværk eller aktivisme. Det er korrekt, at vi fra aktivister af Den Nordiske Modstandsbevægelse har modtaget rapporter om Pesach-aktivisme fra flere danske byer, hvilke vi har tænkt os at bringe'.

'Nordfront og Den Nordiske Modstandsbevægelse er forbundet, men ikke den samme organisation. Skribenter og redaktører på Nordfront skriver artikler og driver sitet, mens aktivister i Modstandsbevægelsen gennemfører aktivisme. Vi deler den samme vision, som er en total befrielse af Danmark og Norden fra globalisternes jerngreb.'

'Nordfront bakker selvfølgelig op om den aktivisme som Modstandsbevægelsen udfører og vi er er indforstået med, at være Modstandsbevægelsens talerør og tætte samarbejdspartner.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flyers spredt foran muren til den jødiske kirkegård. Foto: Martin Harritsø Frederiksen

Bekræfter anmeldelse

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck bekræfter over for Ekstra Bladet, at de efterforsker hærværket, og at de endnu ikke har fundet gerningsmændene.

- Det er noget rød maling, der er smidt ind mod en mur ved kirkegården, og så er der to dukker smurt ind i rød maling, og det skal jo formentlig symbolisere blod.

- Den ene dukke er så blevet smidt ind på selve gravpladsen, og den anden er smidt på fortorvet uden for. Og så er der ophængt en del flyers med noget antisemitisk tekst, underskrevet af Nordfront, siger han.

Selvom sedlerne er underskrevet Nordfront, understreger vagtchefen, at det endnu ikke er bekræftet.

- Der er noget, der tyder på, at det har noget med dem (Nordfront, red.) at gøre, ved mindre der er nogen, der foregiver at være dem, og det så er nogle andre, der har gjort det. Det skal vi jo finde ud af, og jeg skal ikke dømme dem, før vi er helt klar over, at det er dem, siger vagtchefen, som bekræfter, at det efterforskes som en hadforbrydelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Søndag formiddag er malingen det eneste, der er tilbage at se. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der også er enkelte flyers, der er blæst længere ned ad vejen. Foto: Privatfoto

Det er ikke første gang, der er blevet begået hærværk mod jødiske begravelsespladser.

I oktober sidste år blev to mænd fra henholdsvis Randers og Hobro kendt skyldige i racistisk hærværk mod jødiske gravsteder på en begravelsesplads i Randers i 2019.

De to mænd havde overmalet 84 gravsten, væltet seks og sat en davidsstjerne med teksten 'Jude' på en gravsten.

