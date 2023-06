Hævdede at køre med autodele: Ladet gemte på noget helt andet

Den gik ikke.

Du har prøvet, det var et godt forsøg, men den gik ikke.

En polsk mand blev taget på fersk gerning, da han var ude at køre.

Her blev han kaldt ind til en rutinekontrol, og det viste sig at være en ret god idé.

For selv om fragtpapirerne fortalte, at den polske mand kørte rundt med autodele, så stod det ved kontrollen klart, at det langt fra var tilfældet.

Jackpot

I stedet gemte ladet på intet mindre end 2,4 millioner cigaretter af mærket Prince Rød, som der ikke var betalt afgift af.

Alene i tobaksafgift repræsenterer cigaretterne en værdi på 4,7 millioner kroner.

Chaufføren blev derfor anholdt og varetægtsfængslet.



Ud over svindel med tobaksafgifter af særlig grov karakter blev chaufføren også dømt for overtrædelse af varemærkeloven og EU-varemærkeforordningen af særlig grov karakter, da cigaretterne var illegalt fremstillede, men fremstod som værende Prince Rød.



Den polske mand har under sagen nægtet sig skyldig, men modtog dommen.



Dommen blev afsagt onsdag.