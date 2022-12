'Hævn' i Stockholm: Kæmpe brag 03.34

Et kæmpe eksplosion ramte natten til lørdag en boligblok i den sydlige del af Stockholm. Politiet har mistanker om, at der er tale om en 'bytter'

Uroen ulmer i bydelen Rågsved i den sydlige del af Stockholm.

I juledagene blev en mand dræbt i området, og nu melder politiet om en stor eksplosion i bydelen.

Det skriver Aftonbladet.

- Klokken 03.34 får vi et stort antal opkald om, at der er sket en stor eksplosion i den centrale Rågsved i eller ved en port. Porten har omfattende skader, og der er splinter, der er trængt ind i både ruder og døre, siger Ola Österling, pressetalsmand for Stockholms Politi.

Motivet er fortsat uklart, men ifølge politiet har de mistanke om, at eksplosionen er koblet til et drab og en række uroligheder i området i juledagene.

Det er fortsat uklart, hvad der er årsagen til urolighederne i området, og hvilke parter der strides.

Derfor er politiet lige nu i gang med at afhøre alle i den berørte opgang, ligesom teknikere, hundepatruljer, efterforskere og indsatslederen undersøger området.