Hagekors og pistol: Dansk by udsat for groft hærværk

Hos politiet mener man, at der formentlig er tale om grove drengestreger

Søndag er indbyggerne i den lille by Vejby nord for Helsinge blevet mødt af synet af hærværk flere steder.

Værst er det gået ud over den gamle stationsbygning, hvor der - foruden et hagekors - er overmalet med graffiti.

Billeder fra den lille by viser, at flere husvægge har fået samme tur, ligesom en hvid Peugeot også er blevet overmalet med pink graffiti.

Mindst ti biler er blevet udsat for hærværk natten til søndag. En sort bil har eksempelvis fået skrevet de engelske ord 'Nice car' på siden.

Der er også skrevet 'Fuck you' og 'PPP' på en grå husvæg. Derudover er der tegnet en pistol på en anden husvæg i byen.

En hvid Peugeot blev undsat for hærværk af en eller flere gerningsmænd natten til søndag. Foto: Allan Andersen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordsjællands Politi, der bekræfter, at man har fået 'en del anmeldelser' om hærværk i Vejby søndag.

- Vi formoder, at der er tale om drengestreger, siger vagtchef Rolf Hoffmann.

Det gælder også selvom, at der er tegnet et hagekors, understreger han.

- Det tænker jeg også, at unge drenge kan synes er sjovt at tegne. Det skal ikke fjerne fokus fra, at det selvfølgeligt er alvorligt nok, siger Rolf Hoffmann.