Halloweenfest gik helt galt

Over 12 mennesker blev såret, og to måtte lade livet til en Halloweenfest nær Chicago natten til søndag

En stor Halloweenfest i byen Jolliet uden for Chicago endte tidlig søndag morgen 31. oktober helt fatalt.

Omkring 200 mennesker var samlet for at fejre den (u)hyggelige højtid, da to mennesker pludselig affyrede skud mod menneskemængden.

To af gæsterne blev dræbt og 12 sårede.

Det skriver ABC7.

Slap væk

Festen fandt sted i en baghave, hvor folk stod og dansede, da der pludselig blev affyret skud. Ifølge politiet blev skuddene primært rettet mod DJ-pulten.

Vidner beretter, at der var to gerningsmænd. De skød fra en forhøjet position på en veranda med udsigt ned over mængden.

Da folk begyndte at høre skud, opstod der kaos, da gæsterne flygtede væk fra baghaven. Politiet var hurtig til stede, og der blev stadig affyret skud, da de ankom. Alligevel nåede gerningsmændene at slippe væk.

22 år

De to gæster, der afgik ved døden, nåede begge kun at blive 22 år gamle. Holly Matthews studerede til at blive arborist og var bare to uger forinden blevet forlovet.

ABC7 har talt med et vidne til festen, som kendte det andet offer Jonathan Ceballos.

- Han var en virkelig fin fyr. Virkelig god til sport og generelt bare et godt menneske. Jeg kendte hans far, som trænede mig.

Politiet er stadig i gang med efterforskning, og har endnu ikke fundet gerningsmændene.