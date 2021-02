Han dræbte 18-årig

Wilson Rasmussen fra Lyngby nord for København var bare 15 år, da han foretog en handling, der formentlig kommer til at ændre resten af hans liv.

Han stak en kniv i hjertet på 18-årige Ali Reda Hadi Hassan, som kort efter afgik ved døden.

Selv har Wilson Rasmussen forklaret, at han forsvarede sig mod den ældre og fysisk overlegne mand, der ifølge ham gik til angreb under et planlagt masseslagsmål.

Wilson Rasmussen kom selv alvorligt til skade under masseslagsmålet, som kostede en 18-årig mand livet. Privatfoto

Wilson Rasmussen fastholder at have handlet i nødværge.

Det fandt tre dommere og fem nævninger dog ikke var tilfældet. Én nævning mente, at der var tale om vold med døden til følge.

Resultatet i byretten blev, at Wilson Rasmussen er fundet skyldig i manddrab og idømt otte års fængsel.

Snapchat-drabet Børn og unge i dna-dragter efter det fatale masseslagsmål 25. april 2020. Foto: Kenneth Meyer 18-årige Ali døde, efter hvad Nordsjællands Politi betegner som et masseslagsmål natten til 25. april 2020. Alis venner har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at en hyggeaften på Tjørnegårdsskolen i Gentofte blev afbrudt, fordi en teenager i selskabet havde en uoverensstemmelse med en anden via det sociale medie Snapchat. ’Din mor er en luder’, skulle den nu drabstiltalte have skrevet, og det skulle de så mødes og tale om, har pigen fortalt. Ved det skæbnesvangre masseslagsmål blev der blandt andet brugt strømpistol, håndøkse, knive, en totenschlæger og et jernrør fra en vandpibe. Mere end ti børn og unge blev anholdt ved politiets ankomst til gerningsstedet. Fem er dømt i sagen. Flere af de andre har vidnet under hovedforhandlingen. Vis mere Luk

Det havde anklager Carina Erdogan krævet, og det er også den maksimale straf et så ungt menneske i praksis kan idømmes, medmindre der er nogle helt særlige betingelser til stede.

Derudover indeholder straffeloven nogle bestemmelser om formildende omstændigheder, som Wilson Rasmussens forsvarsadvokat i sin procedure mente, at nævningetinget skulle vægte, når de skulle udmåle hans klients straf.

- Ja, det var et planlagt slagsmål, men drabet var vel næppe planlagt. Wilson har ikke planlagt hjemmefra, at nogen skulle dræbes, hvilket ville have været skærpende, sagde Mads Kramme mandag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Wilson har ikke løbet efter nogen. Dertil kommer, at den forurettede, Ali, var med på den. Altså ikke at blive slået ihjel, men han har accepteret præmissen om, at der skulle slås, og man skulle bevæbne sig. Her taler hensynet til den almindelige retsfølelse ikke så kraftigt, som hvis man mishandler en kvinde eller dræber en tilfældig.

Det overbeviste som bekendt ikke retten, og Wilson Rasmussen skal afsone en lang fængselsstraf.

- Det er en hård dom, som vi overvejer, om vi skal anke. Det skal jeg tale med min klient om, siger Mads Kramme til Ekstra Bladet.