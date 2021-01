Han forsvarede sig, alt hvad han kunne

Yamma Ahamadzai var med sin fars ord en 'menneskemekaniker'. Det fortalte den ældre mand, da han lørdag stillede sig op på talervognen udenfor bostedet Ørbækskilde i Fårevejle.

Her arbejdede hans søn - og her blev han dræbt med kniv 30. december 2020.

- Det gør så ondt, at det, du elskede allermest, er det, der slog dig ihjel, sagde Yamma Ahamadzais lillebror under sin tale. Familien er oprindeligt fra Afghanistan, men måtte flygte fra Taleban. Privatfoto

Den 29-årige specialpædagog havde en drøm om at hjælpe de mennesker i samfundet, der havde det svært. En tro på, at de kunne få det bedre, og at han måske kunne gøre en forskel.

- Alligevel endte hans liv her. Han måtte løbe og kravle væk. Han har forsøgt at forsvare sig selv alt, hvad han kunne, lød det i højtaleren fra faderen.

Yamma Ahamadzais far holdt en rørende tale på farsi for sin søn, hvor han også understregede, at ansvaret for drabet ikke kun ligger hos gerningsmanden, men også systemet bag psykiatrien. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hans ord på farsi gav ekko ud over det bakkede landskab i Vestsjælland, hvor omkring 30-40 mennesker var samlet for at demonstrere mod drab og vold i psykiatrien.

Fundet ved et tilfælde

De fleste af de fremmødte ankom med en lejet bus til Riisvej, hvor husene ligger spredt i landskabet. Ikke en vind rørte sig, men kulden nappede alligevel i tæer og fingre. Mellem de tætte skyer kæmpede solens stråler for at bryde frem, mens den dødes to brødre og hans far en efter en tog ordet.

- Ansvaret skal placeres. Sikkerheden skal øges, lød det fra en af Yammas brødre. Familien vil kæmpe for, at den 29-årige specialpædagog bliver psykiatrines sidste offer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Et stenkast fra talervognen indledte familien demonstrationen med at lægge blomster på det sted, hvor Yamma Ahamadzai blev fundet, dødeligt såret af knivstik.

Han havde formået at komme ud fra bostedet og lå i vejkanten ved den øde landevej, da en af familiens venner helt tilfældigt kørte forbi på vej til sit sommerhus.

- Hvis han ikke var kommet, hvor længe ville Yamma så have ligget der? Hans tætteste kollega var 2,5 kilometer væk, spurgte faderen, hvis ord blev opsummeret og oversat til dansk af familiens talsmand.

Familien lægger blomster på det sted, hvor Yamma Ahamadzai blev fundet dødeligt såret. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ørbækskilde har to afdelinger nogle minutters kørsel fra hinanden. Yamma Ahamadzai var alene på vagt på den ene afdeling, da en 19-årig beboer ifølge politiet stak ham ned med en kniv.

Familien fortæller, at specialpædagogens ene hånd var fyldt med huller. Han har forsøgt at afværge stikkene. Forgæves.

Den 19-årige nægter sig skyldig.

Foto: Tariq mikkel Khan

Vi har brug for handling

Lørdagens demonstration var et opråb til systemet og politikerne:

- Bostedet og systemet skal tage ansvar. Hvordan kan det lade sig gøre, at folk, der vil passe deres arbejde, bliver dræbt? Vi i familien er chokeret, lød det i højtaleren fra en af Yamma Ahamadzais brødre, som ikke kan lade være med at tænke, at den 29-årige kunne have været i live, hvis der havde været flere på vagt.

- Sikkerheden skal sættes op. Vi har brug for, at hele Danmark kigger med. At de her ord kommer ud til politikerne. Vi har ikke brug for løfter, der ikke holdes. Vi har brug for handling.

Ørbækskilde fik efter drabet to strakspåbud fra Arbejdstilsynet, dels om alenearbejde, dels om beboeres adgang til ting, der kan bruges som våben.

Selv har bostedets bestyrelsesformand Susanne Kaufmann udtalt, at alt foreløbig tyder på, at der har været tale om 'en akut opstået situation, som vi ikke kunne forudse og som uden varsel udviklede sig fatalt'.

Ørbækskilde huser voksne fra 18 år. De har typisk diagnoser som for eksempel personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse og skizofreni. Foto: Tariq Mikkel Khan

