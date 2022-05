Krimi ... 8. maj. 2022 kl. 15:35 Gem artikel Gemt artikel

Han gav Louise hjertemassage: Fik gåsehud over nyheden

Michael Hudlebusch fik en følelse af, at kroppen ville græde, da han hørte, at politiet havde anholdt en mistænkt for drabet på Louise Borglit. Kvinden, han forsøgte at redde, for fem år siden