'Han var farlig, han er farlig, og han vil være farlig længe'

Retten fulgte retslægerådets anbefaling om forvaring, da Kevin Werner onsdag blev dømt for en lang række seksuelle overgreb mod ofre i hooliganmiljøet.

Ved domsafsigelsen slog retsformanden fast, at Kevin Werner er farlig, og at der er risiko for lignende kriminalitet i fremtiden. Det er specialanklager Morten Frederiksen enig i:

– Jeg har sjældent set en mentalundersøgelse, der var så klar om, at det her er en person, som er farlig. Og det er det, som er baggrunden for den forvaringsdommen.

– Han var farlig, han er farlig og vil fortsat være farlig i en lang periode fremover, sagde anklageren efter dommen.

Kevin Werner har begået mere end 1300 overgreb over en periode på mere end syv år fordelt på 16 ofre. Det gør sagen mod den tidligere hooliganleer til ’en af de mest alvorlige overgrebssager i dansk retshistorie’, mener specialanklager Morten Frederiksen.

– Det er svært at finde nogen som helst paralleller.

At der gik så mange år, før overgrebene så dagens lys tilskriver både retten og anklageren det ekstremt lukkede miljø, hvor der er specifikke kodekser for, hvad man gør og hvad man absolut ikke gør.

- Og det var han fuldstændig bevidst om.

Kevin Werner valgte 'de perfekte ofre. Læs mere her

Forklaring om komplot forkastet

Sagen om overgreb kom til politiets kendskab, efter der 5. februar 2021 blev skudt efter hooligan-lederen.

Kevin Werner har gennem hele sagen nægtet sig skyldig og forklaret, at han er blevet udsat for et komplot fra rockermiljøet.

Han har hævdet, at det var dem, der forsøgte at dræbe ham sidste år. Da det ikke lykkedes skred de til plan b: Et hav af anmeldelser for vold og seksuelle overgreb.

Den forklaring forkastede retten dog som ’ekstrem usandsynlig’ og ’konstrueret til lejligheden’. Her overfor stod de forurettedes usædvanligt troværdige forklaringer.

– De var meget detaljerede og meget påpasselige med at oplyse forhold, hvor de var usikre, sagde retsformanden og lagde samtidig vægt på, at ofrenes forklaringer også indbyrdes understøtter hinanden. Og i øvrigt bakkes op af det, som deres pårørende har fortalt i retten.

Så brutal var han

Få et indblik i syv dele over den voldsomme sag, der har rystet hooliganismens verden af hårdkogt rivalisering, stoffer og vold. Læs mere her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den toneangivende rocker Svend 'Svin' er blevet smidt ud af Hells Angels. Hør historien om den og flere andre udsmidninger fra Hells Angels i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app