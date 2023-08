Den 58-årige smed der blev fundet dræbt og lagt på et brændende bål på en shelterplads var stamgæst på Jackpot Bar i Nørresundby. Her vil han være manglet, fortæller lokale

’Savner dig din møghund’, lyder det bramfrit i et opslag på Facebook fra en ven til den 58-årige mand, der lørdag blev fundet på et brændende bål på en shelterplads i Vadum.

Han blev dræbt af knivlæsioner, inden hans lig, ifølge politiet, blev placeret i de åbne flammer.

Facebook-opslaget er ledsaget af et billede, hvor den nu afdøde smed sidder smilende på værtshuset Jackpot Bar i Nørresundby med en dartskive i baggrunden.

Drabet på den nordjyske smed og borebisse har efterladt hans omgangskreds med en tomhed.

– Han var en behagelig mand. Han var vores faste stamkunde. En ærlig og godmodig mand, siger Charlotte, der er forpagter af værtshuset.

Her er den 58-årige kommet fast gennem flere år, bortset fra når han har været i udlandet med sit arbejde på boreplatform.

Det var bag denne shelterplads, at den afdødes lig blev fundet på et brændende bål. Foto: René Schütze

Kom næsten hver dag

– Han vil være manglet, siger Conni Vejle, der i mere end ti år har været en af gæsterne på det brune værtshus.

Han kom ifølge Conni Vejle på baren for at ’hygge sig med os andre, snakke og spille terninger.’

– Det vil blive underligt, at han ikke kommer mere, for han kom der næsten hver dag. Og vi kender hinanden på Jackpot Bar. Vi har et sammenhold. Vi passer på hinanden, siger hun og fortæller, at stamkunderne nu vil finde på deres egen måde at sige et sidste farvel til deres ven gennem mange år.

’En dejlig mand’

Da Ekstra Bladet taler med andre af den afdødes bekendte, lyder samme beskrivelse.

– Jeg har kun godt at sige om ham. Jeg har kendt ham i 37 år, og han var en flink, rolig og rar fyr, fortæller Jan Houtved Hansen, der først var i lære og senere arbejdede sammen med den dræbte.

– Lige meget hvordan man vender og drejer det, så er det forfærdeligt, det, der er sket. Han var en god kollega og en god ven, det var han sgu, siger Jan Houtved Hansen.

Flere bekendte beskriver også den afdøde som snaksalig og altid rar. For Conni Vejle var han mere end det.

- Har var en dejlig mand, afslutter hun.

