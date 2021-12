Har du set dem? Nyt om Bodils forsvinden

Der er søndag formiddag nyt i sagen om forsvundne Bodil på 77 år.

Politiet oplyser på Twitter, at Bodil er blevet set i Aarhus ved Havnens Fiskehus mellem klokken 19.15 og 19.30, hvor hun kom gående i retning mod byen sammen med en mand.

Denne mand ønsker politiet at komme i kontakt med. Han beskrives som værende dansk, omkring 50 år gammel og over 190 centimeter høj. Han har desuden brunt, karseklippet hår.

Østjyllands Politi opfordrer til, at alle med oplysninger i sagen ringer på 114,

Bodil har været forsvundet siden lørdag eftermiddag. Hun er dement og har brug for hjælp til at komme hjem til det plejehjem, hun bor på.

Hun er omkring 165 centimeter høj, almindelig af bygning, har gråt hår og bærer briller. Hun er iført sorte bukser, sorte støvler og en kort, mørkeblå jakke som ses på billedet herover.

Hendes forsvinden vurderes som værende særligt bekymrende på grund af årstidens meget kolde temperaturer. Politiet opfordrer alle borgere til at kigge en ekstra gang efter Bodil.

- Vi appellerer til at folk kigger sig godt for, når de er ude og gå i de haver de går forbi. Afsøge egne bopæle og matrikler, for at se om der skulle gemme sig en, siger Lars Bisgaard, vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.