Har du set dem? Politiet efterlyser mistænkte indbrudstyve

To personer, der er mistænkt for at stå bag et indbrud, er forsvundet, efter de blev løsladt.

Nu efterlyser Østjyllands Politi begge mistænkte.

Der er tale om 44-årige Michael Baunhøj Meyer og 49-årige June Sølvig Poulsen.

Under indbruddet, der fandt sted i april i en villa i Spenstrup, der ligger i Østjylland, stjal de to ifølge sigtelsen flere værdigenstande, ligesom de forsøgte at få fingrene i geværer og rifler fra et våbenskab.

De blev anholdt 2. april, og blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, hvor retten vurderede, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle dem.

Anklagemyndigheden kærede afgørelsen til landsretten, og det blev 5. april besluttet, at de alligevel skulle varetægtsfængsles.

Men i mellemtiden forsvandt Michael Baunhøj Meyer og June Sølvig Poulsen, og politiet har siden eftersøgt dem uden held.

Derfor efterlyser politiet nu de to mistænkte.

Har du oplysninger i sagen, der kan lede politiet på sporet af de formodede tyve, kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.