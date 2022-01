Har du set Jørn?

Nordsjællands Politi efterlyser 59-årige Jørn, der er gået fra sit hjem på Dronning Dagmars Vej i Ølstykke mandag morgen.

Ifølge politiet kan Jørn virke forvirret og have svært ved at tage vare på sig selv. Han beskrives som 185 cm høj, slank af bygning og har kommunefarvet hår.

Jørn var iført en blåstribet bluse, mærke bukser og brune sko, da han gik hjemmefra mellem 06.15 og 06.35 mandag morgen.

Politiet beder beboere i området om hjælp til at se efter Jørn i garager, skure, kælderrum med videre, hvor han kan have søgt ly for vejret. Den 59-årige kan også have søgt mod forretninger, caféer og lignende.

Hvis du har oplysninger i sagen, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.