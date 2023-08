Har du set Theis?

Det er en tydeligt berørt Michelle Jørgensen, som Ekstra Bladet fanger over telefonen.

Theis, hendes svigermors rottweiler, er blevet stjålet. Ved højlys dag.

- Der sker det i går, at han bliver taget ude foran hovedindgangen til det ophug, hvor han er med på arbejde, oplyser Michelle Jørgensen.

Tyveriet sker på baggrund af en lidt for klog rottweiler, som desværre formåede at få åbnet en låge ind til autoophugget.

- Der er to hunde, der løber ud fra ophugget, fordi den ene hund kommer til at åbne lågen. Og så løber de væk, og bliver fundet længere nede ad vejen ved discount-butikken 365 af nogle lokale folk.

- Og da de går tilbage med den store af rottweilerne til indkørslen, ser hun, der holder en mørkegrå passat i indkørslen, hvor der sidder to udlændinge i, siger Michelle Jørgensen.

Og den venlige sjæl, som hjalp til med at få fat på de vildfarne hunde, tog kontakt til de to personer, og spurgte om hundene hørte til ved autoophugget.

Det mente de, at hundene gjorde.

Så godtroende, som personen var, gik hun ned efter den næste hund, og bad de to mænd om at lukke lågen efter sig, når de kørte.

Var kun væk to-tre minutter

Til trods for, at personen var hurtigt tilbage til autoophugget, havde de to mænd nået at stjæle Theis.

- Hun er væk i to-tre minutter for at hente den sidste hund, og da hun kommer tilbage, har de taget Theis, som lå på trapperne ude foran hovedindgangen, siger Michelle Jørgensen.

- Det er eddermame hurtig ekspedition, konstaterer Michelle Jørgensen.

Intet resultat af tip

Michelle Jørgensen oplyser, at de har fået et tip, som desværre ikke er blevet til noget.

Det omhandlede nogle overvågningskameraer.

Michelle Jørgensen har kun signalement på den ene mand.

- Han er sidst i 20'erne med trimmet fuldskæg. Han sidder sammen med sin ven i en mørkegrå passat, og det har endnu et vidne bekræftet i dag, som også har set dem proppe Theis i bilen, siger Michelle Jørgensen.

Familien er tydeligt påvirket af episoden, og Michelle Jørgensen virker som en, der kæmper med at holde tårerne tilbage, da Ekstra Bladet snakker med hende.

Hun oplyser yderligere, at hendes svigermor er for påvirket til at tale om episoden.

På Facebook opfordrer Michelle Jørgensen folk i området til at tjekke deres overvågningskameraer.