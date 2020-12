Har du set Thomas? Derfor kan det være afgørende

Tre politifolk afsat til at følge op på henvendelser, der kan bidrage til at opklare mysteriet om Maria From Jakobsens skæbne

Da Nordsjællands Politi fredag offentliggjorde billeder og navn på den mand, de mener har slået Maria From Jakobsen ihjel, var det i håb om at få nye informationer, som kan føre til en opklaring af mysteriet.

Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen ønsker ikke at uddybe situationerne eller datoerne, billederne, som blandt andet stammer fra overvågning, stammer fra.

- Vi er interesserede i de situationer, hvor vi ikke har billeder af ham, fra ubevidste vidner, der har set ham, for at kunne sammenstykke hændelsesforløbet, siger han med reference til den sigtede og varetægtsfængslede Thomas Gotthard, som er gift med den forsvundne 43-årige psykolog.

- Vi er interesseret i flere tidsstedfæstelser på ham, uddyber Lau Lauritzen.

Maria From Jakobsens mand nægter sig skyldig. Han har forgæves forsøgt at blive løsladt.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. Hun er 43 år, psykolog og mor til to. Privatfoto

Nordsjællands Politi har sat tre personer til udelukkende at behandle og ringe tilbage til de mennesker, der henvender sig via 114 med oplysninger i sagen om Maria From Jakobsen.

'Vi registrerer og kontakter dem, vi kan,' oplyser vicepolitiinspektøren.

Ud over efterlysningen af vidner søger politiet intenst efter den forsvundne kvinde, ligesom man foretager afhøringer af nære og mere perifere personer med relation til Maria From Jakobsen.

Politiets seneste skridt i den efterforskning, som man har erkendt foregår i kapløb med tiden, er et forsøg på at kunne 'kæde vidnehenvendelser og den taktiske efterforskning sammen'.

Den massive eftersøgning efter Maria From Jakobsen fortsætter i nærområdet omkring hendes og hendes fængslede mands bopæl i Frederikssund.

Har du set Thomas? Politifoto Nordsjællands Politi offentliggjorde fredag billeder og navn på den mand, de mener har slået Maria From Jakobsen. Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen ønsker ikke at uddybe situationerne eller datoerne, billederne, som blandt andet stammer fra overvågning, stammer fra. - Vi er interesserede i de situationer, hvor vi ikke har billeder af ham, fra ubevidste vidner, der har set ham, for at kunne sammenstykke hændelsesforløbet, siger han. Politifoto Thomas Gotthard beskrives som 202 cm høj, spinkel af bygning med mørkeblondt hår og blå/grå øjne. Ekstra Bladet har ved tre lejligheder set manden i retten og vil dog snarere beskrive hans hårfarve som sort med grå stænk. Politiet søger oplysninger om hans færden fra 23. oktober 2020 og frem til søndag 15. november 2020. Den dag, Maria From Jakobsen forsvandt, var han iført følgende beklædning: Koboltblå, kort jakke

Mørk skjorte med hvide tern

Mørkeblå cowboybukser

Uldent halstørklæde

Hvide snøresko med mørkebrune såler

Glatbarberet. Politifoto Bemærk, at den sigtede i løbet af den periode, hvor Nordsjællands Politi søger oplysninger om hans færden, havde anlagt fuldskæg. Nordsjællands Politi søger også oplysninger fra borgere, som har set hhv. en hvid Chevrolet Spark med registreringsnummeret AK 82 345 og familiens grå Suzuki Baleno med registreringsnummer CH 78 908. Suzukien kan have haft påmonteret en trailer med nummerpladen BM 5447. Politiet kan kontaktes på 114. Politifoto Vis mere Luk

De første uger efter Maria From Jakobsens forsvinden vurderede politiet ikke, at der lå noget kriminelt bag. Det ændrede sig, og hendes mand blev anholdt og sigtet for drab.

Han har indtil fredag været beskyttet af et navneforbud, hvorfor det var forbudt at beskrive detaljer, der kunne identificere ham. I byrettens kendelse fremgik det specifikt, at mandens stilling ikke måtte nævnes, fordi det ville kunne medføre unødig krænkelse.

Fredag afgjorde landsretten så, at hensynet til den offentlige interesse i at få offentliggjort identiteten for at kunne opklare en alvorlig forbrydelse vejer tungere end hensynet til den sigtede.

Ifølge anklager Anne-Mette Wedell Seerup har Thomas Gotthard heller ikke ligefrem vist sig samarbejdsvillig.

- Han har afvist at besvare mine spørgsmål på centrale punkter, og det har spillet ind i den samlede vurdering af spørgsmålet om ophævelsen af navneforbuddet, lyder det.

Den 44-årige mand skal også have givet divergerende forklaringer til politiets drabsefterforskere.

