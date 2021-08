Har ledt med droner og hunde: Keld er forsvundet på tredje døgn

Politiet beder om hjælp til finde en ældre mand, der er gået fra sit plejehjem i søndags. Ingen har set ham siden, og politiet frygter, at han ligger et sted og har brug for hjælp

Syd- og Sønderjyllands Politi beder nu endnu engang om hjælp til at finde 73-årige Keld, som gik fra plejehjemmet Lindevang i Løgum Kloster i søndags.

Siden er han ikke set, og politiets indsats med såvel hunde, helikopter og droner har ikke givet pote.

- Vi frygter, at han kan være væltet om og ligger derude et sted, siger vagtchef Karsten Høy.

Politiet opfordrer derfor borgere i området til at holde øje, når de færdes i lokalområdet omkring plejehjemmet. Keld er næppe nået meget mere end et par kilometer derfra, mener politiet, som til trods for det ikke har fundet spor af den forsvundne borger.

- Han kan være havnet i en have eller et skur, siger Karsten Høy.

Den 73-årige er dement og har tidligere forladt plejehjemmet, hvorefter han for eksempel har sat sig ind i udestuer eller lignende, har politiet tidligere oplyst.

Derfor håber man også denne gang at finde ham i god behold - måske i en garage, et skur eller et andet sted, han kan have søgt ly.

Keld er almindelig af bygning, dugnakket og har næsten kronraget blond hår. Han er iført briller og formentlig en lyseblå poloshirt, lyse fløjlsbukser og sandaler.

Oplysninger i sagen kan gives til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 114.