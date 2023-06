Har planer om giftermål

Peter Madsen er tiltalt for at have sneget ulovlige breve ud af fængslet i strid med ny lov

Peter Madsen har planer om at gifte sig med en 22-årig kvinde, som han nu er tiltalt for at have sneget tre ulovlige breve ud til.

Det kom frem i Retten i Nykøbing Falster, da specialanklager Skipper Pelle Falsled spurgte den livstidsdømte drabsmand Peter Madsen:

- Der var planer om, at du skulle giftes med hende?

- Det har vi haft, længe før forbuddet mod kommunikation indtrådte, svarede Peter Madsen, der var meget orienteret ned mod den unge kvinde, der sad på tilhørerpladserne med en veninde, da han kom ind i retten.

Besøg forbudt

Han er tiltalt efter en ny lov, der blev vedtaget i januar 2022, der gjorde det forbudt for livstids- og forvaringsdømte at få besøg og brevveksle med personer, som de ikke kendte før varetægtsfængslingen, i de første ti år af deres afsoning.

Han sneg frankerede breve med adresser ud i post til offentlige myndigheder - herunder Ankestyrelsen.

Han erkender de faktisk forhold, men mener, at loven er i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8.

Den unge kvinde lærte han at kende lige efter sin fødselsdag i 2018, da han fik et brev fra hende.

- Jeg modtog det første brev i starten af 2018. Jeg svarede det meget forsigtigt, og herefter fulgte en meget lang brevveksling. Da vi fik telefonkontakt, har vi snakket dagligt, forklarede Peter Madsen, der tilføjede, at han blandt andet hjalp hende med matematik.

Vil meget gerne giftes

- Jeg ville meget gerne, at vi blev gift. Hvis man ønsker at have kontakt til nogen (som livstidsdømt, red.), så kræver det, at de bliver nærtstående, forklarede Peter Madsen.

Dommeren spurgte ham herefter, om han ville giftes med hende for at have kontakt til hende.

- Det er derfor, folk bliver gift generelt, svarede han og tilføjede efter et længere tilløb:

- Man skal være nærtstående. Ikke bare nærtstående, som jeg er med (de to kvinder, red.). Man skal være nærtstående juridisk.

Den anden, som han er tiltalt for at have sendt et brev til, er en kvinde, som var fængselsbetjent i Vestre Fængsel, da han blev anholdt, og kørte ham til Dommervagten. Med tiden indledte de en nær kontakt, og hun endte med at sige sit job op. Inden hun stoppede, blev deres brevveksling opdaget, og derfor blev hun fritstillet.

Fulgt Epsteins eksempel

De har haft tilladelse til kontakt gennem en årrække siden, som så blev fjernet efter den nye lov.

Da han skulle sætte ord på, hvad kvinden betød for ham, sagde han:

- Det er næsten svært at sætte ord på. Hvis ikke der havde været for (kvindens navn, red.) i Vestre Fængsel, så er jeg ret sikker på, at jeg havde fulgt Epsteins eksempel (amerikansk seksualforbryder, der blev fundet hængt i sin celle, red.).

- For hun var der også det første døgn (efter han blev anholdt for drabet, red.). Der kom hun ind i cellen og talte med mig.

- Det er en del af betjentes arbejde at hjælpe indsatte med ikke tage deres eget liv, sagde han.

Har kun venskaber

Han blev også spurgt, om hans kontakt til de to kvinder var venskaber.

- Hvordan sætter man kasser omkring det. Jeg har kun venskaber reelt set, for jeg er ikke i fysisk kontakt med nogen. Jeg har ikke haft mulighed for at give eller få et kram i mange år. Det er voldsomt, forklarede han.

