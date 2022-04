Har snydt danskere for 2,8 millioner

En 24-årig mand fra Tønder, med bosnisk oprindelse, er ved Retten i Sønderborg blevet idømt et år og seks måneders fængsel i et større sagskompleks om hvidvask af særlig grov karakter.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelse.

Netbank hacket

Den 24-årige blev dømt for i alt 26 forhold af hvidvask af særlig grov karakter, der blev alle opdaget i perioden mellem marts 2020 og juli 2021.

Ukendte medgerningsmænd havde først haft held til at bryde ind i alt 20 borgeres netbank-konti og stjæle i alt 2,8 millioner kroner.



- Pengene blev derefter overført til en række personer - såkaldte mulddyr - for at sløre, at den egentlige modtager var den 24-årige mand. Den 24-årige hævede herefter pengene og gav dem videre til de ukendte medgerningsmænd, der stod bag netbank-indbruddene, lyder det i pressemeddelsen.

Den 24-årige bosniske mand modtog dommen og en advarsel om udvisning.



De forurettede stammer fra både fra Jylland, Fyn og Sjælland.