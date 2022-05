Har ventet i 14 år: Nu skal han dø

66-årige Clarence Dixon skal nu straffes for den forfærdelige forbrydelse, som han begik tilbage i 1978, da han voldtog, kvalte og knivdræbte den 21-årige universitetsstuderende Deana Bowdoin.

Forbrydelsen førte til, at Clarence Dixon ved retten i 2008 blev dømt til henrettelse. Og den er nu sat til at blive gennemført natten til onsdag.

Det skriver The Sun.

Henrettelsen bliver dermed den første dødsstraf i Arizona de sidste 8 år.

Blev først opklaret mange år efter

Drabet på den unge Deana Bowdoin stod uopklaret i mange år efter forbrydelsen, da politiet ikke kunne finde frem til gerningsmanden.

I stedet begik Clarence Dixon efter drabet flere forbrydelser, og i 1986 blev han dømt for et seksuelt overgreb, som han fik en livstidsdom for.

Han var derfor allerede fængslet, da politiet fandt nye DNA-beviser, som kunne sammenkoble ham med mordet på Deana Bowdoin, der i sidste ende førte til en henrettelsesdom i 2008.

Erklæret mentalt klar

Dixons advokater har flere gange forsøgt at argumentere for, at Dixon ikke er i den rette mentale tilstand, til at blive henrettet, blandt andet fordi han lider af skizofreni.

Anklageren er dog ikke enig i denne påstand, og siger i stedet, at den 66-årige morder har fuld bevidsthed omkring grunden til sin henrettelse.

Clarence Dixons advokater fik ikke medhold i, at Dixons mentale tilstand er for ustabilt, hvilket ellers kunne medføre en udskydelse af dødsdommen.