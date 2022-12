Harmonikasammenstød på motorvej: Fire biler involveret

Som følge af et Harmonikasammenstød, der skete tidlig torsdag aften på Herningmotorvejen, var begge spor spærret mellem Kalbygård Skov nord rasteplads og afkørsel 26 hårup.

Ifølge Jesper Høgh, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, skyldtes de trafikale problemer, at fire biler kørte sammen, men heldigvis kom ingen alvorligt til skade i uheldet.

- Der er sket et harmonikasammenstød, hvor fire biler har været involveret.

- Der er ikke sket nogen alvorlig personskade på de involverede personer, men det giver selvfølgelig en del trafikale problemer, for det er sket i overhalingsbanen.

Midt- og Vestjyllands politi ankom hurtrigt til stedet med to patruljer for at afvikle oprydningsarbejdet hurtigst muligt. På stedet var også en skiltevogn til at dirigere trafikken videre, mens oprydningsarbejdet stod på.