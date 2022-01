Hash-handlere fældet af hjælpsom kvinde

To hash-handlere i Tønder gjorde det særdeles let for politiet, da de mistede en bæltetaske med omkring 20 gram hash. Der lå nemlig også et sygesikringskort, der førte politiet til et større fund.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Pengeskab med hash og kontanter

En venlig, ældre kvinde fandt bæltetasken torsdag og indleverede den til en betjent på politistationen i Tønder, som åbnede den.

Da den indeholdt både hash og sygesikring kunne en patrulje køre ud til den angivne adresse, hvor de fandt bæltetaskens ejer og endnu en mand.

Betjentene ransagede adressen og fandt et pengeskab, der blev beslaglagt og taget med på stationen, hvor det blev åbnet.

Her fandt politiet yderligere 585 gram hash og 14.000 kroner i kontanter, og de to mænd blev anholdt og sigtet for narkohandel.