Hash-liga snydt: Million var værdiløse papirlapper

Et stort parti hash blev leveret i Sverige, men betalingen, 1,1 million svenske kr., viste sig at være almindeligt papir

En dansk hash-liga, som politiet mistænker for smugling af et ton hash fra Danmark til Sverige, blev grundigt taget ved næsen af svenske aftagere, der købte et parti på mindst 30 kilo hash.

Betalingen, 1,1 million svenske kr, blev overdraget til de to danske kurerer, men det viste sig senere, at stort set hele beløbet til en værdi af 800.000 danske kroner, ikke var andet end almindeligt papir.

Oplysningen kom frem i Københavns dommervagt, da en 24-årig mand i mandags blev varetægtsfængslet som den syvende i hash-sagen.

Han sigtes for at have deltaget i to konkrete transporter på hver mindst 30 kilo hash, der 5. april og 10. april i år blev kørt til Sverige i en bil, der var udstyret med et hemmeligt rum.

Bag rattet i smuglerbilen sad en 47-årig mand, der kørte hashen over Øresundsbroen, mens den 24-årige tog toget til Hyllie Station, hvor han mødtes med kuréren.

De kørte sammen ud til de svenske modtagere, der endnu ikke er identificerede, hvor hashen blev afleveret og pengene modtaget.

Politikommissær Erik Modin, Grænsecenter Øresund, bekræfter, at det er politiets opfattelse, at leverandørerne blev snydt ved den ene hashhandel med en stak papirsedler, men han ønsker ikke at udtale sig nærmere om sagen af hensyn til efterforskningen, der stadig pågår.

Lejlighed i Ørestaden

Den 24-årige, der nægter sig skyldig, men ikke ønskede at udtale sig i grundlovsforhøret, blev varetægtsfængslet i ni dage, så fængslingsfristen passer med de øvrige seks sigtede i sagen.

20. maj blev de seks mænd varetægtsfængslet i dommervagten, sigtet for organiseret smugling af hash fra Danmark til Sverige. Ifølge sigtelserne har de seks haft forskellige roller i organisationen.

Ligaen opererede, ifølge sigtelsen, fra en lejlighed i Ørestaden, hvor den formodede hovedmand, 44, holdt til.

Her blev smuglingerne organiseret, hashen blev modtaget og ompakket og kørt via Øresundsbroen til de svenske modtagere i bilen med det skjulte rum. Den 47-årige var fast chauffør på turene, mener politiet, og han sigtes for at have overdraget ikke under 990 kilo hash i Sverige.

Betalingerne for hash-partierne blev kørt retur til Danmark af den 47-årige, der afleverede pengene hos den 44-årige hovedsigtede. Efter en af turene til Sverige blev der for eksempel afleveret 610.000 svenske kroner hos den 44-årige.

Smuglerierne stod på fra november sidste år til 19. maj, hvor politiet slog til.

Svensk politi er involveret i efterforskningen og forsøger at identificere de svenske aftagere.