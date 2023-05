Hash-ryger spyttede betjent i hovedet

Torsdag eftermiddag opsnusede en specialpatrulje i Aarhus en kraftig lugt af hash.

Det ledte dem til en åben dør i en bygning, hvor de fandt en 24-årig mand ryge på en joint.

Det fremgår af politikredsens døgnrapport, at manden blev ophidset og aggressiv, da betjentene præsenterede sig selv. De måtte derfor anholde ham 'med den fornødne magt'.

Og det huede bestemt ikke manden.

'Han modsatte sig, spændte op i kroppen, spyttede en betjent i hovedet, udtalte flere fornærmelser mod betjentene og gjorde af flere omgange antræk til at forsøge at stikke af fra stedet,' skriver Østjyllands Politi.

Kniv faldt ud af lommen

En ulykke kommer dog sjældent alene, måtte den 24-årige sande, mens han forsøgte at modsætte sig anholdelsen.

Under strabadserne faldt en ulovlig foldekniv således ud af hans lomme.

Den 24-årige mand blev taget med på stationen og er nu sigtet for overtrædelse af knivloven, vold og fornærmelig tiltale mod politiet. Derudover sigtes han også for ikke at oplyse sine generalier og for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelserne.