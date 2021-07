Hashgade lukket efter drab

Pusher Street var mandag morgen lukket og affolket. Kun en lille håndfuld mænd sad flankeret af hunde forsamlet, da Ekstra Bladet diskret lagde vejen forbi fristadens verdensberømte handelsgade.

'Gaden er lukket', stod der på et improviseret skilt ved indgangen til den normalt livlige gade, ligesom et par tønder og lægter gjorde det ud for en slags afspærring i området tættest på hovedindgangen.

Om nedlukningen er en reaktion på den skudepisode, som natten til lørdag kostede en ung mand livet og sårede en 31-årig, vides ikke. Men kilder med indblik i miljøet fortæller til Ekstra Bladet, at stemningen i Christiania generelt er trykket. Flere faste beboere er ligefrem midlertidigt flyttet væk.

At folk i fristaden er på vagt, blev også tydeligt for Ekstra Bladets udsendte, som efter kort tids ophold i området oplevede at blive filmet af en forbipasserende cyklist.

Mange tip

Hos Københavns Politi fortæller Bjarke Dalsgaard, chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet, at man fortsat efterforsker bredt i sagen om drabet på den 22-årige.

Der er endnu ingen anholdte, men i forbindelse med skyderiet har politiet afhørt en lang række vidner, ligesom man også har modtaget mange tip.

- Vi er meget opmærksomme på, at der florerer forskellige fortællinger. Selvom at vi hører samme fortælling fra flere forskellige, så er det langt fra umuligt, at fortællingen udspringer fra en person, og at det derfra har spredt sig, fortæller Bjarke Dalsgaard.

Pusher Street var mandag lukket. Billedet er taget i weekenden, hvor politiets var til stede efter drabet på en 22-årig natten til lørdag. En 31-årig mand blev såret af skud ved samme episode. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Han tilføjer, at der derfor indgår et stort arbejde med klarlægge forløbet. For der cirkulerer også myter.

- Det er selvfølgelig ikke af ond vilje, men når de har kørt lidt rundt, så er der mulighed for, at de gror fast, også selvom de måske ikke er sande, lyder det.

Efterforskningslederen tilføjer, at politiet fortsat gerne hører fra personer, der enten måtte kende til sagen eller har set eller hørt noget.

Om den dræbte 22-årige fortæller Bjarke Dalsgaard kortfattet, at han ikke er synderligt kendt af politiet.