Hashhandel på Christianshavn: Pushere forsøger med nye metoder

Af de mange anholdelser er har 40 været unge under 18, fortæller Tommy Laursen, politiinspektør og chef for center for borgertryghed:

- Det er meget bekymrende, at vi ser unge med til 15 at være del af det her hashmarked. Det er et farligt miljø at flirte med. Man risikere at komme langt ud, siger han, og tilføjer:

- Blandt andet risikerer man nemt pletter på straffeattesten fordi politiet jo er til stede og holder øje.

- Vi kan konstatere, at en tredjedel er fra København resten er fra storkøbenhavn, mens enkelte har været fra Jylland.

Han fortæller desuden, at politiet samarbejder med kommunens børne- og unge udvalg, Christianshavns lokalråd samt christianias naboer.

Tidligere i dag, søndag, blev en 16-årig dreng fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at være del af hashholdet ved DR Byens metrostation. Her blev den unge sat i forbindelse med en taske med godt to kilo hash.

Den 16-årige tidligere blevet sat i forbindelse med hashhandel, og ved dagens retsmøde blev han fængslet i surrogat i foreløbigt to uger.