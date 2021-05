Havde nazitank i kælderen: Pensionist skal i retten

En 84-årig nordtysk pensionist skal nu forsvare sig i retten, fordi han for nogle år siden opbevarede en vaskeægte nazitank i sin kælder.

Der var tale om en 40 tons tung kampvogn af typen Panther G, som han havde i sin mildest talt omfattende samling derhjemme i en villa i Heikendorf i udkanten af Kiel.

Ud over det store køretøj havde manden også en 88 mm antiluftskytskanon samt alt muligt andet udstyr fra 2. Verdenskrig.

Dengang i sommeren 2015 krævede det en større indsats med hjælp fra militæret at få bugseret Pantheren ud fra kælderen og væk fra ejendommen. Det skete blandt andet ved hjælp af to store bjærgningskøretøjer fra Bundeswehr.

Tyske ARD fortæller nu, at retssagen imod manden begynder 28. maj. Mediet beskriver, at manden blandt andet også havde en torpedo, morterer, maskingeværer og automatrifler, pistoler samt en del ammunition.

ARD beskriver, at sagens centrale spørgsmål selvfølgelig går på, om kampvogn med mere var funktionsdueligt. En teknisk rapport udarbejdet i forbindelse med sagen fastslår, at væsentlige dele af kampvognen fungerer fint. Derfor henhører kampvognen i følge rapportens opfattelse ind under lovgivningen for krigsvåben.

Også den før omtalte kanon skal være funktionsduelig.

ARD fortæller, at politiet egentlig var på jagt efter nazikunst, og at man i den forbindelse tilfældigt 'faldt ' over den store samling våben i den nu 84-åriges kælder.