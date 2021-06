Havn afspærret og evakueret efter fund af mine

Onsdag sen eftermiddag er området omkring Hanstholm Havn spærret efter fundet af en mine.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var et udenlandsk fiskefartøj, som fandt minen og læssede den af på havnen, hvilket fik politiet til at afspærre og evakuere området i en radius af 400 meter fra minen, der ligger ved bassin tre neden for fyret.

Søværnet vurderer, at der er tale om en mine fra 2. verdenskrig, og at den har en funktionsdygtig sprængladning og detonator. Derfor arbejder de på at sejle ud med minen og sprænge den under vandet.

Foto: Øxenholt Foto

Det er uvist, hvor lang tid operationen vil tage, og hvornår afspærringen kan ophæves. Politiet opfordrer til, at man holder sig væk fra det afspærrede område og følger myndighedernes anvisninger på stedet.

Først når minen er kommet på afstand af havnen, vil politiet ophæve afspærringen og lade folk vende tilbage til de evakuerede bygninger.

Undersøger sagen

Normalt vil farligt gods som en mine blive læsset af længere ude på havnen, men det er altså ikke sket i dette tilfælde, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Derfor er de er i gang med at undersøge forløbet og få have klarlagt, om der er begået noget strafbart.

Anmeldelsen kom klokken 11 onsdag formiddag.

