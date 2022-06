Havneområde spærret af

Et havneområde i Aabenraa vil tirsdag aften og nat være afspærret efter en 'anmeldelse om noget, der kan have været en mindre eksplosion'

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog tirsdag formiddag en anmeldelse fra en byggeplads på Aabenraa Havn. Anmeldelsen lød på, at man havde fundet en genstand, der lignede en mine, og at man havde hørt noget, der kunne være en eksplosion under vandet.

Til trods for at det blev konstateret, at der var tale om en ufarlig genstand, spærrer politiet havneområdet af tirsdag aften og nat, indtil havbunden er blevet undersøgt nærmere.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gammel fedtpistol

Politiet rykkede efter tirsdagens anmeldelse ud og tilkaldte Ammunitionsrydningstjenesten (EOD), der ud fra et billede af den mystiske genstand ikke kunne afvise, at der var tale om en mine.

På stedet kunne EOD dog konstatere, at der ikke var tale om en mine, men derimod en gammel fedtpistol. Mandag kom en lignende anmeldelse fra byggepladsen, men ud fra et billede af dén fundne genstand, kunne EOD konstatere, at der var tale om et stykke rustent landbrugsværktøj.

Der var altså ikke nogen af de to fundne genstande, der var farlige, men fordi anmeldelsen også lød på, at anmelderen havde oplevet, hvad der kunne være en eksplosion under vandet, vil havneområdet være afspærret, indtil havbunden onsdag formiddag undersøges nærmere.