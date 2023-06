Hedvig blev skudt foran sine børn: 'Omvendt' overfaldsalarm skal forhindre drab

'Far, du må få min børneopsparing, hvis du vil lade mor være,' forsøgte Hedvig Sardis kun otte-årige søn, inden hans far trykkede på aftrækkeren og slog sin ekskone ihjel 17. september 2021.

En kynisk likvidering, som den 53-årige blev idømt fængsel på livstid for 30. maj i år.

Flere år inden drabet havde Hedvig Sardi ellers rettens ord for, at hendes eksmand ikke måtte nærme sig hende. Man havde tilmed vurderet, at situationen mellem hende og eksmanden var så betændt, at hun skulle have en overfaldsalarm.

Men det hjalp ikke den 41-årige kvinde og mor til to.

Hedvig Sardi blev trods tilhold kontaktet af sin eksmand i flere år inden, at han slog hende ihjel. Privatfoto

Hun trykkede ellers hurtigt på overfaldsalarmen, da Sedad Hanic opsøgte hende på en parkeringsplads foran hendes hjem på Skelagervej i Aalborg.

Men før hjælpen nåede frem, havde han sat en pistol med hendes kind og affyret et skud.

Udover parrets to børn var flere vidner til skuddet, der satte en brutal stopper for hendes liv.

53-årige Sedad Hanic idømt fængsel på livstid for planlagt og usædvanligt brutalt skuddrab på 41-årige Hedvig Blanka Sardi. Det skete for øjnene af det tidligere ægtepars to små drenge

Flere års overtrædelser

Foruden drabet blev han dømt for 33 gange at have forbrudt sig mod det tilhold, han som skulle forhindre, at han kontaktede sin ekskone.

Første gang i 2019 og herefter jævnligt indtil den sidste fatale overtrædelse.

Herudover kom det frem, at han i månedsvis havde haft fulgt hendes færden med en GPS-tracker, som sad under hendes bil, og som han via sin telefon kunne spore.

Og det er den slags systematisk chikane og kontakt, også kaldt stalking, der ofte før er gået forud for partner og eks-partnerdrab.

Det forklarer Mette Marie Yde Poulsen, der er direktør for Danner Huset, til Ekstra Bladet.

De mange overtrædelser af tilholdet, som blandt andet bestod af hyppige telefoniske trusler, blev løbende anmeldt, og der var 11 dage efter drabet berammet et retsmøde, hvor Serdad Hanic skulle på anklagebænken i sagerne.

Politiet skal reagere hurtigere

Mette Marie Yde Poulsen kender til drabets omstændigheder fra mediedækningen og mener, at det tyder på, at man skulle have valgt at varetægtsfængsle den 53-årige langt tidligere og holdt ham bag tremmer indtil dom.

Hvad kunne man ellers have gjort anderledes?

- Generelt set skal politiet og retsvæsen reagere meget hurtigere på overtrædelser af tilhold, og så skal politiet have bedre mulighed for at lave screeninger. Ikke kun i forhold til om der er risiko for vold, men også drab, siger hun.

- Og så ville den 'omvendte' overfaldsalarm være en oplagt mulighed, foreslår hun med henvisning til, at den klassiske alarm, som Hedvig Sardi bar med sig og trykkede på, desværre ikke kunne redde kvinden.

Den omvendte overfaldsalarm, som også bliver kaldt omvendt fodlænke eller omvendt voldsalarm, er ikke i brug i Danmark, men bliver brugt i tilholdssager i Norge.

Her har det været en kæmpesucces, hvor der siden indførslen ikke har været en eneste overtrædelse af tilhold.

Det foregår således, at stalkeren som retten har besluttet skal have et tilhold, altid har fodlænken på.

Hvis de kommer inden for en radius af 25 minutter af offerets bopæl eller andre kendte væresteder, vil der gå en alarm hos politiet, som dermed har længere tid til at først sikre offeret og dernæst tage sig af gerningsmanden.

'Det haster'

Det samme mener SF's retsordfører Karina Lorentzen, som i marts fremlagde et forslag i folketinget om en forsøgsordning om fodlænkerne. I fremsættelsen af forslaget bliver der henvist til en undersøgelse, der viser, at en lille gruppe stalkere har fået antallet af overtrædelser af tilhold på himmelflugt.

I forslaget fremgår der det, at der har været en stigning på 145 pct. på fem år fra årligt 2.076 til 7.296 brud på tilholdene.

Ifølge tallene er det en hård kerne på 13 personer, der står for 5.587 ud af de 7.296 ovetrædelser.

Til Ekstra Bladet fortæller retsordføreren, at hun ikke kan se, nogen årsager til ikke at komme i gang med det samme:

- Jo længere der går før, at det her bliver indført, jo flere kvinder kan nå at miste livet. Det haster, argumenterer hun.

Herudover har SF forsøgt at nedsætte en Partnerdrabskommision, som kan granske årsagerne til partnerdrab, ligesom man lavede en undersøgelseskommision efter Field's drabet, som udmøntede i konkrete anbefalinger til at undgå lignende sager.

Det har regeringen indtil videre afvist, forklarer hun.

