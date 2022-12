Heinrichs våde drøm: Kup-prinsen flirtede med Rusland

Den nu terror-anklagede tyske adelsmand Heinrich XIII udnyttede angiveligt sin russiske kæreste til at gøde jorden for et samarbejde med Vladimir Putins regime

Den nu terror-anklagede prins Heinrich XIII Reuss så ikke alene et voldeligt statskup som en vej til magten i Tyskland.

Det er den tyske rigsadvokats opfattelse. Den 71-årige adelsmand er også anklaget for flere forsøg på at tænde op under et strategisk makkerskab med Vladimir Putins russiske regime.