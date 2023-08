Hele natten: Stangstive turister sad fast i Eiffeltårnet

To turister kommer hjem fra deres ferie i Paris med en drukhistorie, der tager kegler.

For det er nok de færreste branderter, der ender i toppen af Eiffeltårnet, endda natten over.

Men det var altså tilfældet for to plørefulde amerikanere, der søndag aften hoppede over et hegn på vej ned fra tårnet - og angiveligt sad fast i fuldskab natten over.

Det skriver The Guardian.

- De ser ud til at have siddet fast, fordi de var så fulde, udtaler de franske anklagemyndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Særlig enhed indsat

Ifølge virksomheden La SETE, der administrerer Eiffeltårnet, købte de to amerikanere en billet til tårnet omkring 22:40 søndag aften.

Herefter hoppede de over et sikkerhedshegn og klatrede ned af trapperne på den anden side, hvorefter de altså pludselig ikke kunne komme videre og endte med at overnatte i tårnet.

Dagen efter måtte de redes ned af et hold af brandmænd og højdereddere, og åbningen af den uhyre populære turistattraktion måtte endda udskydes en time takket være de amerikanske fulderikker.

De blev ligeledes afhørt af politiet, og de kan se frem til et juridisk efterspil, understreger La SETE ifølge The Guardian.