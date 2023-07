Helikopter på vej: Mænd driver rundt på havet

Opdateret 14.21: Nordjyllands Politi oplyser, at de to mænd via helikopter er blevet fragtet ind til kysten igen. Her får de lægehjælp, da de kan være underafkølede, lyder det på Twitter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politiet er søndag eftermiddag rykket til kysten ved Als.

Her er to mænd blevet set drive rundt langt ude på havet af nogle borgere, der således kontaktede ordensmagten.

Det skriver TV 2 Nord.

Karsten Højrup Kristensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, siger, at en helikopter samt en båd er på vej ud til mændene.

Der er tale om to mænd på henholdsvis 30 og 33 år.

- Helikopteren og båden er på vej, men de er ikke kommet endnu. De ser ud til at være mellem halvanden og to kilometer ude, og det er selvfølgelig bekymrende, siger Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at mændene ser sidder ned på deres paddleboards. Derfor forventer man ikke, de selv kan padle ind.

- Det er svært at vurdere, om de driver længere og længere væk. Der er også en DMI-varsel om vindstød af stormstyrke, der spiller ind lige nu, siger vagtchefen.

På Twitter skriver Nordjyllands Politi, at redningsbåden snart er fremme ved de to mænd.