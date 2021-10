Helikopter redder kæntrede sejlere ud for Kalundborg

To sejlere er lørdag blevet reddet i land af en helikopter ud for Kalundborg, fortæller vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi modtager klokken 09.32 en anmeldelse fra 112 om, at en båd med to personer er kæntret cirka 500 meter fra land, og at de ikke har redningsvest på, fortæller vagtchefen.

Det var den ene af de to, som formåede at ringe til politiet. I første omgang lød det, at makkeren ikke var i syne.

- Kort efter så forsvinder forbindelsen. Måske er det, fordi der er kommet for meget vand i mobiltelefonen, siger Boye Rasmussen.

På baggrund af anmeldelsen blev en søredningsaktion med assistance fra Forsvaret iværksat. Der blev udkommanderet både, og en redningshelikopter blev også indsat.

Helikopteren var på stedet lidt efter klokken 10. Den lokaliserede de to sejlere og fik reddet begge i land.

- De fryser måske, men de er i god behold, fortæller Boye Rasmussen.

Redningsaktionen foregik nærmere bestemt ud for Kystbakken i bunden af Kalundborg Fjord.