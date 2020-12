Helikoptereftersøgning afblæst

Opdateret klokken 14.24: Østjyllands Politi skriver på Twitter, at eftersøgningen er afblæst, idet de to eftersøgte er fundet i god behold i en anden by.

I forbindelse med det, Østjyllands Politi kalder for en 'humanitær eftersøgning', er der i øjeblikket en helikopter i luften over Ballehage Strand ved det sydlige Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet leder efter to personer, som man mener kan være forsvundet i området.

Udover helikopteren er der også flere patruljer til stede i området.

Opdateres...