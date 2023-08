Hells Angels aflyser fest

Aflysningen skete, dagen efter et HA-prøvemedlem blev dræbt på Christiania

'AFLYST!!!' står der med store hvide typer på et rødt stopskilt over en invitation til fredagsbar i denne uge i Hells Angels' klubhus på Svanevej i København på en story på Hells Angels Copenhagens Instagram-profil.

Fredagsbaren var kun for inviterede, og der var lagt op til en fest med barpiger, poker, drinks og good times. Aflysningen blev offentliggjort søndag eftermiddag.

Lørdag aften blev et 30-årigt prøvemedlem i Hells Angels' Copenhagen Chapter dræbt af adskillige skud, da to maskerede gerningsmænd affyrede flere skud i bebyggelsen Stjerneskibet på fristaden Christiania lørdag aften kort efter klokken 19.25.

Verserende konflikt

Rockerne har ikke skrevet på aflysningen, hvad den skyldes.

Af et konfliktnotat, der er udarbejdet 27. august af National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, dagen efter drabet, fremgår det, at der ifølge politiets vurdering er en verserende voldelig konflikt mellem den forbudte bande LTF og Hells Angels.

En konflikt, hvor der har været anvendt skydevåben, våben eller eksplosivstoffer, eller hvor man har begået brandstiftelse. Og hvor NSK vurderer, at der er risiko for yderligere lignende voldelige hændelser.

Ekstra Bladet har forsøgt at skrive til Hells Angels' pressejura-gruppe for at få en kommentar. Men de har p.t. ikke svaret.