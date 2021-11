Hells Angels river historisk freds-aftale over

I 1997 blev Den Store Nordiske Rockerkrig mellem Hells Angels afsluttet med en samarbejdsaftale - den er nu revet over

Rockerklubben Hells Angels meddelte i slutningen af oktober Bandidos, at den samarbejdsaftale, der originalt blev forfattet mellem de to klubber i 1997 ikke længere er gældende.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Med aftalen afsluttede de to rockerklubber den blodige Store Nordiske Rockerkrig, der krævede flere menneskeliv over de cirka tre år den varede inden Bandidos' Jimm Tinndahn og Bent 'Blondie' Svane sluttede fred på et pressemøde, der blev sendt i TVA.

Samarbejdsaftalen delte landet op mellem de to klubber og indeholdt en række punkter, der skulle sikre, at der ikke igen opstod uroligheder mellem de to rivaler.

Årsagen skulle ifølge Ekstra Bladet være, at Bandidos ifølge HA ikke levede op til aftalen. Du kan læse meget mere om baggrunden og om et klubskifte her

Ekstra Bladet har forelagt Rigspolitiet oplysningerne om blandt andet den brudte samarbejdsaftale. Rigspolitiet har svaret skriftligt:

- Vi monitorerer de bevægelser, der er i rocker- og bandemiljøet, herunder bl.a. dannelsen af nye fraktioner eller bander, men vi kommenterer ikke de enkelte grupperingers gøren og laden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er kold luft i den danske underverden, efter at Hells Angels har revet en historisk samarbejdsaftale med Bandidos over og optaget en tidligere præsident fra den rivaliserende rockerklub. Hør mere i podcasten 'Afhørt' herunder eller i din podcastapp.