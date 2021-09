Hells Angels rykker ind i ny by

Politiet er i gang med undersøge, hvordan Hells Angels er ved at etablere sig i Hørsholm

Rockergruppen Hells Angels er flyttet ind i området Ved Klædebo i Hørsholm.

Det bekræfter formand for Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune Jan H. Klit (K) over for Frederiksborg Amts Avis efter en samtale med borgmester Morten Slotved (K).

- Borgmesteren bekræfter, at Hells Angels er flyttet ind i Hørsholm. Det har politiet oplyst, og det er vi bestemt ikke glade for, siger Jan H. Klit til Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi holder øje med både rockergruppen og området Ved Klædebro. Det fortæller Morten Pedersen fra Nordsjællands Politis efterforskningsafdeling til lokalmediet.

- Vi har modtaget forlydender om, at Hells Angels er på vej ind i Hørsholm og vi følger udviklingen. Lige nu undersøger vi, hvordan Hells Angels er ved at etablere sig, og i den forbindelse har vi patruljer i området, der indsamler efterretninger, oplyser Morten Pedersen.

Plaget område

Hverken kommunen eller politiet kan bekræfte, om der er tale om et nyt klubhus eller en anden aktivitet i erhvervsområdet, som Frederiksborg Amts Avis var forbi mandag.

Her var der ingen synlige spor på, at Hells Angels er rykket ind i området, hvor der i januar blev brændt luksusbiler af for flere millioner.

Flere Harley Davidson-motorcykler blev også skadet i branden.

Dengang ville politiet hverken be- eller afkræfte, om branden havde tilknytning til rocker- eller bandemiljøet.