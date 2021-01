52-årig profil helt ude af Hells Angels - det ligner et foreløbigt punktum i en månedlang magtkamp

For abonnenter

Svend Erik Holst kaldet 'Svin' er smidt ud af Hells Angels og nu behæftet med den status, der kaldes 'out' - tidligere kendt som bad standing. Det oplyser flere af hinanden uafhængige kilder med kendskab til miljøet over for Ekstra Bladet.