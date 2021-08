Heltedåd i regnvejret: Ville ikke bare stå og vente

En ung kvindes handlekraft har skabt opmærksomhed i Aalborg, hvor flere områder ligger under vand efter dagens skybrud.

I viadukten på Reberbansgade blev en bilist fanget i de store mængder vand. Heldigvis sad 26-årige Anne Skovsen i sin lejlighed lige overfor.

Da hun kunne se, at bilisten ikke steg ud af bilen og heller ikke kunne køre hverken den ene eller den anden vej, sprang hun til.

- Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte, udover at jeg bare ville hjælpe så meget, jeg kunne, siger Anne Skovsen.

Her går Anne Skovsen i det dybe vand forbi den nødstedte bilist. Foto: René Schütze

Vejhjælpen var for langsom

Hun talte med kvinden, der havde rullet vinduet ned, og da det stod klart, at bilen sad fast i vandmasserne, hoppede Anne Skovsen i vandet for at hjælpe, mens andre folk i nærheden ringede efter vejhjælp, der først kunne komme en time senere.

- Der kom vand ind i bilen og i stedet for bare at stå der og vente, hoppede jeg ned for at hjælpe. Hun lå og svømmede rundt der i vandet, og det kunne ikke være den fedeste oplevelse, fortæller Anne Skovsen, der lige er flyttet til området.

Først forsøgte hun at skubbe bilen med strømmen, men forenden af bilen blev ved med at støde mod vejen.

Med hjælp fra en firhjulstrækker og slæbetov fik hun og en anden ung, hjælpsom kvinde skubbet bilen ud af vandet. Sågar længe inden vejhjælpen overhovedet var nået frem.

Anne Skovsen fortæller, at regnvejret har været voldsomt i Aalborg i dag, og bilisten, der blev fanget, var ikke den første i dag, der har forsøgt at køre gennem den oversvømmede viadukt.

Et Wolt-bud forsøgte sig også med vandmasserne og havde sågar overskud til at posere for Ekstra Bladets fotograf. Foto: René Schütze

Dobbelt skybrud - og mere på vej

Vagtchef hos DMI Thor Hartz fortæller, at Aalborg har været særdeles hårdt ramt af vand i dag.

- Vi har en målestation ved Gistrup i det sydøstlige område af Aalborg, hvor der er målt mellem 46 og 47 millimeter på et par timer. Det værste sted faldt der 31 millimeter på en halv time, og det svarer til dobbeltskybrud.

Beredskabet i Nordjylland har lige nogle timer til at få situationen i viadukten under kontrol, men allerede sidst på natten eller først i morgen tidlig kan der dannes nye byger i Aalborg, fortæller Thor Hartz.