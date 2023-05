Hemmelig mission om drab: Her er PET-agentens tricks

Politiagenten Frank giver som vidne i sagen om knivdrabet på Louise Borglit et helt unikt indblik i, hvordan en hemmelig undercover-muldvarp i et fængsel arbejder og beskytter sig selv

Kun i Ekstra Bladet

PET-agenter på undercover-missioner i den kriminelle underverden arbejder altid i skyggerne. Det gør de for at beskytte sig selv. Men også for med størst mulig troværdighed at skaffe lyssky oplysninger. Om narkohajer, terrorister eller drabsmænd. De opererer i et kynisk miljø, hvor man ikke skåner muldvarpe og stikkere.