Hemmelig operation: Meget usædvanligt

Gangster til hemmeligt møde på et lager et sted i København, hvor han skal inspicere våben. Han tror, han er sammen med våbenhandlere, men det er en amerikansk politiagent og danske betjente, der er undercover, og som fremviser anti-tank-våben, maskingeværer og automatrifler for gangsteren.

Det lyder som en film, men som allerede beskrevet i Ekstra Bladet fandt mødet sted omkring 3. februar sidste år. Se gangsters vilde ønskeliste her.

Det har en rapport fra det amerikanske politi, Drug Enforcement Administration (DEA) afsløret.

Japanske Takeshi Ebisawa, som i følge DEA er ledende figur i et kriminelt syndikat, blev anholdt i sidste uge i New York efter en lang international efterforskning mod ham, hvor mødet i København indgår.

Tungt udstyr

Tidligere operativ chef i PET, Politiets Efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonnichsen siger som en vurdering af operationen:

– Det er meget meget usædvanligt. Der er tale om tungt militært udstyr, som må påkalde sig en vis opmærksomhed. For hvordan får man transporteret det sikkert rundt i landet? Og så er det et meget amerikansk setup.

Efterforskningen mod Ebisawa handler om våben- og narkohandel med forgreninger til blandt andet Myanmar, Sri Lanka, og USA. Han ville ifølge DEA købe våben og sælge videre til militære fraktioner. Som betaling skulle han have store mængder narko, som han og hans kumpaner kunne sælge videre i New York.

Men er det egentlig lovligt for politiet at agere våbenhandlere i København?

Den tidligere PET-chef mener ud fra beskrivelsen af set-uppet, at der ikke er tale om agent provokateur-virksomhed, som er ulovlig. Men at det ligger tæt på. Han forklarer begrebet med, at politiet ikke må fremme noget, som den pågældende person ikke allerede har til hensigt.

Hvor langt går han

– Men i det øjeblik jeg søger efter våben, har jeg allerede vist en hensigt til at overtræde våbenlovgivningen. Hvis du ser på det fra PET's side, så siger de; Okay, her har han faktisk vist en hensigt til at købe våben, lad os se, hvor langt han går. Vi laver undercover med ham og viser ham de våben, siger Bonnichsen.

Det ulovlige for politiet ligger i, hvis man lokker nogen til noget.

– Hvis man siger til en, at jeg kan godt vise dig, hvordan du laver en bombe, og så skal du i øvrigt lige bestille nogle remedier til det. Og det til trods for, at personen aldrig havde tænkt sig, at ville begå noget sådan.

Hans Jørgen Bonnichsen mener, at det uden tvivl må have været PET, der var inde over operationen på lageret i København med den amerikanske politi-agent fra DEA i spidsen.

Hvorfor København?

En sådan operation ville for det 'åbne politis' vedkommende kræve en dommerkendelse, men PET har en fortrinsstilling, kaldet prærogativ, til at indtræde i en sådan operation uden.

– Men hvorfor mon arrangere mødet i København?

– PET har et stærkt samarbejde med FBI og DEA, og det har det åbne politi herhjemme også. Der har tidligere været operationer, som har været gennemført på dansk jord, siger Bonnichsen.

PET har på Ekstra Bladets forespørgsler om operationen blot sagt: – PET kommenterer ikke på operative forhold.

