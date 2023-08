Hemmelig politiaktion: Mystisk bil stoppet ved færge

Politiet lukker ned for oplysninger om større dansk-tysk aktion i Gedser mod svensk indregistreret køretøj

Politiet klapper helt i om en meget hemmelig dansk-tysk politiaktion, som involverer en hvid Tesla-personbil og to østeuropæisk talende kvinder og én mand torsdag eftermiddag i Gedser Havn.

- Vi har INGEN kommentarer, siger Anne Mette Hoppe Søe, pressetalsmand for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Ekstra Bladets henvendelse.

Men virkeligheden taler heldigvis langt hen ad vejen for sig selv.

To af Ekstra Bladets reportere og adskillige andre rejsende var torsdag tilfældigvis vidner til, at de tre personer i den mystiske svensk indregistrerede bil blev stoppet af en større politistyrke ved færgelejet på Gedser efter overfarten fra Rostock i den tyske delstat Mecklenburg-Forpommern.

Politiaktionen kulminerede på Falsters sydspids omkring klokken 13.30 i efterspillet af et åbenlyst samarbejde mellem Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og politiet i det nordlige Tyskland.

Her bliver bilens fører bedt om at køre til side. Manden og de to kvinder i bilen talte et sprog, der kunne minde om russisk eller polsk. Foto: Per Rasmussen

Råbte op om bilen

- De tre i bilen talte enten polsk eller russisk sammen, kunne vi høre, da de stod ud af bilen, og vi holdt i kø tæt på dem foran færgen, forklarer en af Ekstra Bladets reportere, som var syd for grænsen i en anden anledning.

Han bed mærke i, at bilen ifølge den bagerste nummerplade var indregistreret i Sverige, og at en tysk patruljevogn holdt køretøjet under tæt observation før færgeoverfarten.

Efter landgangen i Danmark hørte de to reportere desuden, at en dansk politimand råbte: 'Nu er den standset'.

Teslaen var på det tidspunkt omringet af politifolk, og kort efter blev den kørt til side med retning mod en lukket hal til nærmere undersøgelse.