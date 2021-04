Hemmelig politiaktion på Amager

To mænd er anholdt i i forbindelse med en politiaktion omkring Følfodvej på Amager.

Det bekræfter politiinspektør ved Grænsecenter Øresund under Københavns Politi, Henrik Andersen, over for Ekstra Bladet.

- Vi kan bekræfte, at vi er der, og at vi har foretaget anholdelse af to mænd. Af hensyn til efterforskningen kan jeg ikke sige, hvad sagen omhandler for nuværende, oplyser Henrik Andersen.

Politiinspektøren kan derfor ikke sige, hvorfor de to mænd er anholdt, men han oplyser, at der ingen tilskadekomne er.

- Det var en helt udramatisk anholdelse, fortæller han.

Henrik Andersen forventer, at de to anholdte bliver fremstillet for grundlovsforhør mandag, og at dette kommer til at ske for lukkede døre.

Han oplyser desuden, at de forventer at blive på stedet nogle timer endnu.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at Ammunitionsrydningstjenesten er til stede ved Følfodvej. Derudover er også brandvæsen og teknikere på stedet.