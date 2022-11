Hemmeligt møde ved kirke gik galt

Tre yngre mænd havde aftalt et hemmeligt møde en sen aften på en græsplæne nær en kirke på Nørrebro i København.

Den ene, en 26-årig mand, havde 180 gram kokain på sig, som han skulle levere til de to andre. Men de to havde tilsyneladende ikke til hensigt at betale. Den 26-årige blev truet og slået to gange i hovedet med en pistol, og kort efter blev han snittet og stukket med en kniv.

Blødende faldt han om på jorden. Et af knivstikkene havde ramt ham i brystet, og efter en time blev han erklæret død på Rigshospitalets Traumecenter.

Sådan er hændelseforløbet beskrevet af anklagemyndigheden i en såkaldt retsmødebegæring forud for en retssag mod en 22-årig og 25-årig mand.

Retssagen begynder fredag ved retten på Frederiksberg. De to er anklaget for røveri og den ene for vold med døden til følge.

Sagen udspillede sig den 7. september sidste år klokken 22.55 i Hans Tavsens Gade nær Hellig Kors Kirke .

Fundet af forbipasserende

Den hårdt sårede mand blev fundet i live af en tilfældig forbipasserende ved indkørslen til kirkens parkeringsplads. I løbet af natten og dagen efter vrimlede det med politi på stedet, som også var kravlet op på et halvtag ved siden af kirken for at lede efter mulige spor eller effekter i sagen. I mens måtte brandvæsnet spule blod væk fra brostenene.

En politimand var oppe på et tag ved kirken for at se efter spor. Foto: Kenneth Meyer

Brandvæsnet vaskede blod væk. Foto: Kenneth Meyer

Det 26-årige offer var syrisk statsborger. De to, som er sigtet, har udenlandsk baggrund. De blev med kort mellemrum anholdt i dagene efter.

Grundlovsforhøret fandt sted bag lukkede døre, så baggrunden har ikke været fremme før nu, at der var tale om en såkaldt narkoforretning, der gik galt.

Først var de sigtet for drab

Forsvarsadvokat for den ene, Mette Grith Stage forklarer, at der i starten blev rejst sigtelse for drab. Men efterhånden som efterforskningen skred frem og ud fra, hvad de anholdte selv forklarede, viste det sig, at drabssigtelsen ikke holdt.

Hendes klient, den 25-årige, er nu alene sigtet for røveri i forbindelse med sagen.

- Jeg vil ikke før retssagen fortælle om hans forklaring. Men der er en forventning om, at der er overenstemmelse mellem den og retsmødebegæringen om, hvad der skete. Så der er lagt op til, at der bliver rejst tiltale, og sagen kan køre som en tilståelsessag, siger hun.

Den anden anholdte, den 22-årige, er sigtet for vold med døden til følge. Der er en påstand om udvisning af ham. Hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, har ingen kommentarer før retssagen.