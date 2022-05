Hemmeligt retsmøde i FE-sagen

Fredag afholdes et hemmeligt retsmøde i forbindelse med sagen mod chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen, der er sigtet for at lække statshemmeligheder til pressen.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Retsmødet er ikke til at finde på de offentligt tilgængelige retslister, men hvorfor mødet ikke er annonceret, er endnu uvist. Hvad der skal diskuteres på mødet er ligeledes ukendt for Ekstra Bladet, men noget tyder på, at det ikke drejer som om sagens forhold, men om noget om processen.

- Det er nogle formalitetsproblemer, vi skal have afklaret, siger Lars Kjeldsen til Ekstra Bladet, men han ønsker ikke at oplyse yderligere.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få svar på, om det er anklagemyndigheden eller forsvarerne, der har indkaldt til det hemmelige retsmøde.

Fortsat omgærdet af mystik

Spionchefen nåede at sidde bag tremmer i 70 dage i Hillerød Arrest, inden Østre Landsret besluttede sig for at løslade ham 17. februar.

Han er fortsat sigtet i ni forhold. Både DR og Jyllands-Posten har beskrevet, at Østre Landsret har fundet begrundet mistanke i seks ud af de ni forhold.

Hvad mistanken går ud på er endnu ukendt , eftersom de præcise sigtelser fortsat holdes hemmelige. Han er dog sigtet efter den såkaldte paragraf 109, der omhandler landsforrædderi og har en strafferamme op til 12 års fængsel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spionchefens forsvarsadvokater Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff kommer begge til at være til stede i Københavns Byret på fredag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet under samme paragraf for at røbe eller videregive statshemmeligheder. Han har siden skrevet på Facebook, at materialet, han har fået fremlagt i forbindelse med sigtelsen, består af 'avisartikler og debatter foregået i fuld offentlighed'.

Herudover er to unavngivne tidligere medarbejdere fra efterretningstjenesterne fortsat sigtet i sagen. Onsdag frafaldt sigtelserne mod en kvinde, der var en af de i alt fire personer, som blev sigtet for lækage 8. december sidste år. Det bekræfter kvindens forsvarsadvokat over for Ekstra Bladet.

Aflyttet privat

I sagen indgår ifølge Ekstra Bladets oplysninger rumaflytninger af spionchefen både i hans private hjem nord for København og over telefonen.

Det er formentlig sket via udstyr, der er installeret i al hemmelighed. Ekstra Bladet kunne i januar afsløre, at der havde været indbrud i hjemmet kun 11 dage efter varetægtsfængslingen.

På daværende tidspunkt var det ikke offentligt kendt, at spionchefen sad varetægtsfængslet.

Lars Findsens forsvarsadvokater har ikke ønsket at kommentere, hvorvidt der er sammenhæng mellem indbruddet og aflytningen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Byret.