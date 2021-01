Henrettelse stoppet kort før tid

Lisa Montgomery, der tirsdag skulle henrettes som den første kvinde på føderalt niveau siden 1953, har fået udskudt sin henrettelse på foreløbig ubestemt tid.

Det skriver Reuters.

Begrundelsen for udskydelsen er kvindens mentale helbred, idet der ifølge dommeren fra Indiana er ført bevis for, at kvinden er ude af stand til at forstå regeringens begrundelse for hendes henrettelse.

Udskydelsen er siden blevet opretholdt af en appeldomstol i Washington, D.C., og henrettelsen er derfor umiddelbart udskudt til efter Joe Biden har overtaget præsidentembedet, med mindre Højesteret skrider ind.

En retshøring skal nu afgøre, om kvinden er egnet til henrettelse.

Her er USA's henrettede kvinder: Lisa kan blive den næste

Lisa Montgomerys advokat, Kelley Henry, er glad for beslutningen, som, hun mener, er den rette.

- Frøken Montgomerys mentale tilstand bliver forværret, og vi går efter muligheden for at bevise hendes uegnethed, lyder det fra advokaten i en udtalelse.

Dræbte gravid kvinde

52-årige Lisa Montgomery er dømt for i 2004 at have dræbt en gravid kvinde for efterfølgende at skære det ufødte barn ud af livmoderen på hende. Barnet overlevede.

Dræbte veninde og stjal hendes ufødte barn

Montgomery blev dømt i 2007 og har siddet på dødsgangen siden.

Hendes planlagte henrettelse har sammen med en række andre vakt opsigt, da det er første gang siden 1889, at der har fundet henrettelser sted i december og januar i valgår.

Biden er imod

Trump-administrationen har dog valgt ikke at følge normen om at indstille føderale henrettelser til en ny regering har overtaget.

Den kommende præsident, Joe Biden, er principiel modstander af føderale henrettelser, og han har tidligere meldt ud, at han har i sinde at bremse alle henrettelser på føderalt niveau, når han tager over.

Lisa Montgomerys advokater har tidligere appelleret præsidenten om at omstøde dødsdommen til en livstidsdom.

De har blandt andet argumenteret med, at Montgomery lider af alvorlige mentale helbredsproblemer, efter hun har gennemlevet en hård barndom, hvor hun blandt andet er blevet gruppevoldtaget af sin far og hans venner.