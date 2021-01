Henrettelser udskudt: Drabsmænd smittet med corona

En amerikansk dommer har udsat henrettelsen af to dømte drabsmand, fordi de er blevet testet positive for covid-19.

Det skriver Reuters.

De to drabsmænd, Cory Johnson og Dustin Higgs, skulle efter planen henrettes henholdsvis torsdag og fredag.

Afgørelsen vil sandsynligvis blive anket af det amerikanske Justitsministerium, fordi den vil skubbe henrettelsen til 16. marts.

Til den tid vil Joe Biden være indsat som præsident, og han er som bekendt imod dødsstraf.

Tortur-oplevelse

Advokaterne for Cory Johnson og Dustin Higgs argumenterede foran dommer Tanya Chutkan tidligere på denne måned for, at det præparat, der skulle dræbe de to drabsmænd, kunne ende med at blive tortur.

Advokaterne argumenterede for, at deres klienters beskadigede lungevæv ville briste hurtigere som følge af covid-19.

Og det ville kunne resultere i en periode på flere minutter, hvor mændene potentielt kunne opleve en form for 'drukning', fordi deres lunger ville blive fyldt med blodige væsker, før stoffet gjorde dem ufølsomme eller dræbte dem.

Og det gav dommeren dem medhold i.

'En person med covid-19-relateret lungeskade vil opleve lungeødem, før den dødsgivende præparat når hjernen. Selvom det ottende ændringsforslag ikke garanterer en smertefri død, forbyder det unødvendig lidelse, skrev Chutkan i sin afgørelse tirsdag.