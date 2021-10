Henrettet: Her er hans sidste måltid

Med døden lige om hjørnet benyttede den morddømte Ernest Lee Johnson muligheden for at få det traditionelle sidste måltid.

Og hans sidste måltid var noget af en omgang.

Johnson havde bestilt to cheeseburgere med bacon, friterede løgringe og en stor pizza. Det store måltid blev skyllet ned med en jordbær-milkshake.

Det skriver The Kansas City Star.

Han har vidst, at han skulle dø, siden han fik sin dom for næsten 23 år siden. Det var straffen for tre mord begået under et røveri i 1994.

Den straf blev udført tirsdag, hvor myndighederne i den amerikanske delstat Missouri henrettede Ernest Lee Johnson med en dødelig indsprøjtning.

Det blev afslutningen på flere års kamp, hvor mandens advokat, pave Frans og amerikanske politikere indtil det sidste forsøgte at få dødsdommen omstødt med begrundelsen om, at han var udviklingshæmmet.

Følelsesladet afsked

Ernest Lee Johnson kunne se ud til sin familie, da den dødbringende sprøjte blev sat ind, og hans afskedsord blev sendt i retning af hans nærmeste. De blev mundaflæst til at være 'jeg elsker jer'.

Fængslet offentliggjorde Johnsons afskedsbrev, hvor han angrer sine handlinger og ytrer et sidste ønske om at blive frelst fra henrettelsen. .

'Jeg er ked af og angrer, det jeg har gjort.'

'Jeg vil sige, at jeg elsker min familie og venner. Jeg er taknemmelig for det, min advokat har gjort for mig. Han har fået mig til at føle mig elsket, som om vi var familie.'

'Jeg elsker Vorherre med hele mit hjerte og sjæl. Hvis jeg bliver henrettet, ved jeg, at jeg kommer i himlen. For jeg beder ham om at tilgive mig.'