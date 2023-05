Henrik Qvortrup indkaldes som vidne i lokkedue-sag

Henrik Qvortrup skal vidne i Københavns Byret.

Det skal han i sagen mod Tanja Iversen og en tidligere ministerchauffør. De er begge tiltalt for brugstyveri af en ministerbil 4. august 2021.

Under samme forhold er ministerchaufføren tiltalt for stillingsmisbrug og pligtforsømmelse, mens Tanja Iversen er tiltalt for medvirken til stillingsmisbrug.

I perioden inden 4. august 2021 indgik Tanja Iversen og Ekstra Bladet et samarbejde, som gik ud på, at Iversen skulle agere lokkedue og på den måde være med til at dokumentere et eventuelt misbrug af ministerbilen.

Ekstra Bladet afblæste dog aktionen undervejs og valgte siden ikke at gå videre med historien. Henrik Qvortrup var under samarbejdet med Iversen ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet

Stolede på ham

I september 2021 kontaktede Iversen derfor Politiets Efterretningstjeneste. Det blev startskuddet til sagen, der senere er blevet rejst af anklagemyndigheden, men det fik også den betydning, at Tanja Iversen selv blev tiltalt.

Tanja Iversen har selv afgivet forklaring om samarbejdet med Ekstra Bladet, men efter ønske fra hendes forsvarsadvokat, Erbil Kaya, har dommeren givet tilladelse til, at Henrik Qvortrup indkaldes som vidne.

- Naivt stolede jeg på Qvortrup. Jeg troede, det var lovligt. Jeg regnede med, han havde fuldstændig styr på, hvad han lavede, forklarede Tanja Iversen under første retsmøde.

'Fornuftigt'

Henrik Qvortrup oplyser, at han godt vil vidne.

- Det stiller jeg gerne op til. Det synes jeg er meget naturligt og fornuftigt, siger han til Ekstra Bladet efter mandagens retsmøde.

- Hvad tænker du om, at du ikke tidligere er blevet indkaldt?

- Det har jeg ikke nogen mening om, siger han.

Det forventes, at Qvortrup skal vidne i næste uge.

Henrik Qvortrup er stadig tilknyttet Ekstra Bladet som podcast-vært og politisk kommentator.

Både Tanja Iversen og den tidligere ministerchauffør nægter sig skyldige i alle anklager.

Ekstra Bladet omtaler Tanja Iversen ved navn, fordi det er kendt i offentligheden, efter hun selv stod frem med sin historie.